Ющенко привітав жителів Снятина з 850-літтям міста

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав жителів Снятина Івано-Франківської області із 850-літтям міста.

“Вам випало велике щастя жити у славетному покутському краї, овіяному героїкою часів галицького князя Ярослава Осмомисла, народних ватажків Івана Мухи та Семена Височана, подвигів Січового стрілецтва та національно-визвольних змагань Української Повстанської Армії!”, - зазначається у вітанні, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.

“Снятин – місто, де жили і творили видатні письменники, – Василь Стефаник, Марко Черемшина, Наталія Кобринська, народний художник України Василь Касіян”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

“Я пишаюся, що в Україні є такі маленькі, але славні міста, де ревно оберігають давні храми й будівлі, пам`ятники і музеї старовини, де шанують нашу історію і культуру, плекають народні традиції і національну самобутність”, - йдеться у вітанні Президента.

В.ЮЩЕНКО висловив велику вдячність снятинцям – духовно багатим, роботящим, чесним і добрим людям, справжнім патріотам рідної землі. За словами Президента, їхня невтомна й самовіддана праця є вагомим внеском у процвітання Прикарпаття та всієї України.