Герман вважає, що Тимошенко дасть раду з «голим, босим» Лазаренком

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман висловилась щодо впливу з-за кордону на політичну ситуацію в Україні.

“Ви знаєте, мені дуже приємно, що Сполучені Штати весь час так турбуються справами в Україні”, – сказала Герман в ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі Україна – “От тепер вони нам хочуть Лазаренка назад відправити – голого, босого і простоволосого. Сполучені Штати так люблять Україну. Хай вони нам віддадуть Лазаренкові гроші, а Лазаренка хай лишать собі, бо якщо хтось сподівається, що приїде Лазаренко, буде тут брудом поливати Юлію Тимошенко, то він дуже помиляється. Якщо Юлія Тимошенко дала собі раду з Лазаренком, коли він був багатий і сильний, то тепер, коли він бідний і слабий, вона і подавно дасть собі з ним раду. Так що віддайте нам Лазаренка гроші, а Лазаренка лишіть собі. І не переживайте аж так за те, що буде в Україні. Якщо нам не будуть заважати, якщо нам не будуть накидати чужих технологій і якщо не будуть втручатися в наші справи – ми дамо собі раду. Не колотіть воду в Україні ні з Москви, ні з Вашингтону. Ми дамо собі раду з своїми людьми і з своєю водою”.