Порошенко призначив виконуючого обов'язки голови Харківської ОДА

Про це йдеться у відповідному указі президента Петра Порошенка, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Світличну Юлію Олександрівну", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вчора, 29 серпня, прийняв відставку глави своєї адміністрації Бориса Ложкіна, призначив його своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення й супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Водночас глава держави оголосив про призначення на посаду глави АП очільника Харківської ОДА Ігоря Райніна.