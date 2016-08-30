Журналіст назвав дату розгляду доповіді в ЄП щодо безвізового режиму для України

12:31, 30 серпня 2016
Політика
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Європарламент розгляне доповідь щодо "безвізу" для українців 5 вересня.

REUTERS

Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Комітет громадянських свобод Європарламенту проголосує за візову лібералізацію для Грузії і Косова 5 вересня. Доповідь щодо України представлять в той же день", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявляє, що очікує в жовтні прийняття Євросоюзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його запуску.

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