Журналіст назвав дату розгляду доповіді в ЄП щодо безвізового режиму для України
Європарламент розгляне доповідь щодо "безвізу" для українців 5 вересня.
Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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"Комітет громадянських свобод Європарламенту проголосує за візову лібералізацію для Грузії і Косова 5 вересня. Доповідь щодо України представлять в той же день", - зазначив він.
the EP's civil liberties committee will vote on visa lib for #Georgia & #Kosovo on 5 sep. the report on #Ukraine will be presented same day— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 30, 2016
Як повідомляв УНІАН, представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявляє, що очікує в жовтні прийняття Євросоюзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його запуску.