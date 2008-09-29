Тимошенко летить у Москву 2 жовтня

Повідомлення Урядового порталу

2 жовтня відбудеться робочий візит прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Російської Федерації, повідомляє Урядовий портал. У ході візиту планується проведення зустрічі голів урядів України та Російської Федерації, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення довгострокової угоди з постачання природного газу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter