Тимошенко летить у Москву 2 жовтня
17:48, 29 вересня 2008Політика
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Повідомлення Урядового порталу
2 жовтня відбудеться робочий візит прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Російської Федерації, повідомляє Урядовий портал.
У ході візиту планується проведення зустрічі голів урядів України та Російської Федерації, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення довгострокової угоди з постачання природного газу.
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