Росія заблокувала проведення зустрічі в "нормандському форматі" на полях саміту G20

Про це заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Франсуа Олландом пройде в Китаї 4 вересня, а з канцлером Німеччини Ангелою Меркель — в середині дня 5 вересня, повідомляє РИА Новости.

"Правильно порахували. Раз троє учасників "нормандського" формату і зустрічаються окремо, то, значить, ніякого "нормандського" формату в Китаї не буде", — заявив Ушаков.

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За його словами, спочатку було домовлено провести тристоронню зустріч з тим, щоб ґрунтовно обговорити нинішню ситуацію в Україні, шляхи подальшого співробітництва в рамках "нормандського формату", в рамках Мінського процесу.

Ушаков заявив, як зазначається, що "Росія після подій у Криму повністю відмовилися розглядати перспективу зустрічі в "нормандському форматі" за участю президента України Петра Порошенка".

"Україна не є членом G20. Але Порошенко в ході одного з телефонних контактів запропонував скористатися самітом Хуанчжоу, щоб провести засідання "нормандського формату" на вищому рівні. Зустріч не була узгоджена після відомих подій у Криму. Наш президент чітко заявив про своє ставлення до можливих контактів, тобто ми відмовилися навіть розглядати таку перспективу", - сказав він.

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За словами Ушакова, Олланд і Меркель начебто, посилаючись на графік, запропонували провести дві двосторонні зустрічі.

"Тобто буде проведена окрема двостороння зустріч з Олландом і окрема зустріч з канцлером Німеччини Меркель. Головна тема — Україна, на обох зустрічах", — сказав Ушаков.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів трьох країн розповсюдила повідомлення, що канцлер Німеччини, президент Франції і президент РФ мають намір провести спільну зустріч в рамках саміту «Великої двадцятки» в Гуанчжоу 4-5 вересня для обговорення ситуації в Україні.

29 серпня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «немає остаточного підтвердження зустрічі» Путіна, Олланд і Меркель в рамках саміту G20 в Китаї для обговорення ситуації в Україні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявляв, що переговори з Олландом і Меркель дають надію на відновлення найближчим часом "нормандського формату".