В Україні заборонили трансляцію ще дев'яти російських телеканалів
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виключила з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України, російські телеканали «Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение» і Footschool TV.
За ухвалення відповідного рішення під час сьогоднішнього засідання члени Нацради проголосували одностайно.
Як повідомив очільник регулятора Юрій Артеменко, ці телеканали транслювали рекламу, яка не адаптована до вимог українського законодавства, що і стало основною причиною рішення регулятора.
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Водночас, у зв'язку зі скороченням кількості російських телеканалів, дозволених для ретрансляції на території України, регулятор «пускає» на українське телебачення максимальну кількість європейських.
Зокрема, Нацрада на своєму засіданні дозволила трансляцію в Україні американського еротичного каналу Penthouse HD. Згідно із Законом «Про захист суспільної моралі» транслюватися цей канал буде з опівночі до 4 години ранку.
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Ці телеканали займаються російською пропагандою, спотворюють дійсність і є інструментом маніпуляції громадською думкою, що використовується країною-агресором.
У грудні 2015 року регулятор дозволив трансляцію в Україні голландських еротичних телеканалів Playboy TV, EROX HD і Erotica TV, а в травні 2016 року - дозволив трансляцію еротичного каналу NuArt TV, зареєстрованого в столиці Латвії Ризі.