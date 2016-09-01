У Польщі під час вшанування пам'яті жертв Другої світової згадали "імперські амбіції деяких держав" (відео)
12:45, 01 вересня 2016Політика
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1 вересня 77 років тому з атаки польського військового гарнізону під Гданськом почалася найкривавіша війна в історії людства. Сьогодні там не тільки згадують загиблих.
REUTERS
Політики попереджують світ - імперські амбіції Росії занадто схожі з політикою нацистської Німеччини, йдеться в сюжеті ТСН.
Серед присутніх на урочистостях – родичі тих солдатів, які захищали Вестерплятте.
Польща пам'ятає часи не тільки німецької, а й радянської окупації після закінчення війни. Саме тому сьогодні не можна заплющувати очі на імперські амбіції деяких держав – наголошує президент Польщі.
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"Не можна дозволити, щоб в Європу знову поверталися імперіалістичні амбіції та дії. Не можна погоджуватися на порушення міжнародного права, та заплющувати очі на посягання на свободу інших й зміну кордонів в Європі силою", - заявив Дуда.
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