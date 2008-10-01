Тимошенко про звинувачення Кириленка: маленька ябеда…

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує інформацію про те, що вона добивається відставки Вячеслава КИРИЛЕНКА з посади лідера фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи звинувачення В.КИРИЛЕНКА на адресу прем`єр-міністра в тому, що вона добивається його відставки.

«Маленька ябеда… Насправді, не добиваюся, відразу хочу сказати. Це внутрішня справа «Нашої України – Народної самооборони», і лише вони можуть вирішувати, хто є лідером їхньої фракції. Це не наша компетенція», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.