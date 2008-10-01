Виборці затопчуть ногами виконавців нинішньої кризи - експерти

Дострокові парламентські вибори є “маніпулятивним проектом” Секретаріату Президента з метою політичного виживання.

Таким є висновок аналітичного дослідження експертів Агентства моделювання ситуацій (АМС) “Небезпека зриву грудневих дострокових виборів”, який був оприлюднений сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив директор АМС Віталій БАЛА, актуальність даного дослідження полягає у наближенні дати 3 жовтня, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО може оголосити про призначення дострокових виборів до Верховної Ради у зв’язку з несформованістю коаліції у парламенті.

Разом з цим, як наголошують експерти АМС, у Секретаріаті Президента інститут дострокових парламентських виборів перетворюють на маніпулятивну технологію. “Будь-які результати дострокових парламентських виборів можуть бути оскаржені однією зі сторін нинішньої політичної кризи. Натомість виборці, що не готові сприймати кардинальну зміну політичних пріоритетів представників влади та опозиції, у буквальному сенсі “затопчуть ногами” основних формальних виконавців нинішньої кризи”, - зазначили експерти.

На їхню думку, аналіз характеру політичної комунікації на сьогоднішньому етапі дозволяє зробити висновок, що дострокові парламентські вибори не будуть актуальними ані для суспільства, ані для потенційних їхніх учасників.

“Дострокові вибори до Верховної Ради є “маніпулятивним проектом ” і типовим інструментом політичного тиску з боку Секретаріату Президента одночасно на опонентів і союзників з метою свого політичного виживання. З одного боку, у суспільство запускається мессидж про ідеологічну зраду БЮТ і Юлії ТИМОШЕНКО, з іншого – відбувається адекватна робота з депутатами - членами фракції НУ-НС, які вже зараз починають прораховувати варіанти партійних списків. Натомість СП в жодному разі не готовий до виборів. За будь-яких сценаріїв, чи то широкого іменного блоку, чи у форматі об’єднаної партії, політичні сили Президента не зможуть отримати необхідної кількості голосів для зміни принципів політичної комунікації в України”, - констатував В.БАЛА.

У свою чергу, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ зауважив, що сьогоднішню політичну ситуацію не можна порівнювати з оголошенням дострокових виборів у 2007 році.

“Вкрай некоректно сьогодні порівнювати ситуацію із проголошенням дострокових виборів у вересні 2007 року і нинішню політичну кризу. Тоді окрім бажання Президента була наявна політична воля і мотивація більшості гравців – насамперед БЮТ. Навіть Партію регіонів вдалося переконати іти на вибори. Сьогодні, мало того, що ЮЩЕНКО – інший, слабший, - але проти виборів категорично виступають як БЮТ, так і Партія регіонів”.

Експерт також проаналізував можливі наслідки “політичної війни на знищення”, яку, за його словами, послідовно проводив Секретаріат Президента проти уряду і БЮТ. “Це стане серйозним мотивом прийти на дільниці для виборців, які побачать нову, радикально жорстку ТИМОШЕНКО, що буде ефективно працювати з електоратом ЮЩЕНКА і водночас зміцнювати свої позиції у східних регіонах України. Після травлі з боку СП прем’єр-міністра, виборець буде готовий прийняти навіть консолідацію зусиль БЮТ і ПР у парламенті – нормальна робота з “ворогом” прийнятніше для виборців, ніж сварки і заморожений парламент з “друзями”, - підсумував О.ГОЛУБОЦЬКИЙ.