Луценко чекає на заочне засудження 18 високопосадовців РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

"Стосовно всіх підозрюваних буде застосована процедура заочного засудження. Перші рішення українських судів для цього ми вже отримали, сподіваюсь у найближчі тижні отримати їх по всіх 18 підозрюваних", - сказав Луценко.

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Він повідомив, що всі підозрювані оголошені в державний розшук, щодо всіх їх вже є рішення суду про затримання для доставлення в суд і обрання запобіжного заходу.

За словами Луценка, в ГПУ усвідомлюють, що вище керівництво Росії, яке розв'язало війну проти України, навряд чи приїде у Київ.

“Ми співпрацюємо з офісом прокурора міжнародного кримінального суду в питанні відповідальності керівництва РФ і представників їх збройних сил щодо подій на сході України і в Криму”, - наголосив Луценко.

Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку раднику президента РФ Сергію Глазьєву, міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони РФ Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову та іншим особам, в тому числі 10 генералам з числа вищого командного складу ЗС РФ.