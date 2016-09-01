Печерський суд Києва дозволив затримати голову Міноборони РФ Шойгу

Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій на його офіційному сайті.

"Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, світу, безпеки людства і міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ткаченко А. М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримане державним обвинуваченням у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, світу, безпеки людства і міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Криніним В. В., про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити", - йдеться в постанові.

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Як зазначається, суд дає дозвіл органу досудового розслідування на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Затримана особа на підставі ухвали слідчого судді не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу", - йдеться в повідомленні.

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Постанова втрачає законну силу 26 лютого 2017 року або до цієї дати з моменту приводу підозрюваного або відкликання ухвали прокурором. Рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомляє УНІАН, раніше в серпні Генеральна прокуратура України повідомила Шойгу і ще 17 високопоставленим російським чиновникам про підозру в скоєнні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України і громадської безпеки, миру і міжнародного правопорядку.