Ющенко літає на такому металобрухті, що не кожен аеропорт прийме?

Керівник Державної служби охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ заявляє, що літаки, якими літають керівники держави, перебувають у незадовільному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГЕЛЕТЕЙ повідомив сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.

За його словами, стан літаків державної авіакомпанії «Україна», яка обслуговує вище керівництво держави, є вкрай незадовільним. Він підкреслив, що літаки Іл-62 та Ту-134, які експлуатує компанія, на сьогоднішній день не відповідають сучасним вимогам цивільної авіації. В.ГЕЛЕТЕЙ зазначив, що аеропорти деяких країн часто відмовляються приймати у себе ці літаки через їхню невідповідність стандартам, і керівництву Держслужби охорони та іншим українським відомствам доводиться проводити окремі переговори, аби умовити відповідальні служби інших держав прийняти наші літаки.

«Кожна поїздка – це постійні труднощі», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.

Зі свого боку керівник авіакомпанії «Україна» Микола НІКІТЕНКО підтвердив, що літаки дуже старі, і, за його словами, «їх вже не сьогодні, а ще позавчора потрібно було почати замінювати».

У свою чергу начальник Управління транспортного забезпечення Державного управління справами Сергій НОВИЦЬКИЙ зазначив, що його відомство виходило з проханням передбачити у державному бюджеті кошти на придбання нових двох літаків Ан-148, однак ці кошти не були зазначені в бюджеті. За його словами, на сьогоднішній день немає достатнього фінансування для закупівлі нових літаків.

С.НОВИЦЬКИЙ уточнив, що один літак Ан-148 коштує 110 млн. грн., а на його будівництво треба витратити не менше двох років. Враховуючи це, за його словами, необхідно вирішувати питання із закупівлею нових імпортних літаків для обслуговування вищого керівництва держави.

При цьому В.ГЕЛЕТЕЙ зазначив, що можливим варіантом була б закупівля невеликих – на 18-20 місць – імпортних літаків, які при цьому коштують значно дешевше.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 жовтня, літак Президента Віктора ЮЩЕНКА, на якому він мав летіти до Львова, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль".

За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадка відбулася через технічні несправності літака.