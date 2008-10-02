Черномирдін вибрався в Москву заради «газових» переговорів з Тимошенко?

У Москві після зустрічі прем`єр-міністрів України Юлії ТИМОШЕНКО і Росії Володимира ПУТІНА у форматі тет-а-тет почалися переговори у розширеному складі.

Як передає кореспондент УНІАН, з українського боку в переговорах беруть участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН, міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ, керівник групи радників прем`єр-міністра України Віталій ГАЙДУК, керівник Апарату прем`єр-міністра України Михайло ЛІВИНСЬКИЙ, заступник міністра Кабміну Володимир ФЕДОРЧУК і голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

З російського боку – Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, міністр промисловості і торгівлі РФ Віктор ХРИСТЕНКО, заступник керівника Апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ, перший заступник міністра зовнішніх справ РФ Андрій ДЕНИСОВ, заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій КЛЕПАЧ, заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ і заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.