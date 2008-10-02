Тимошенко: Україна за мирне врегулювання конфлікту на Кавказі

Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту на Кавказі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі з російським колегою Володимиром ПУТІНИМ в його резиденції в Ново-Огарьово (Москва).

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ситуація навколо Грузії є надзвичайно складною. «Ви знаєте, що ми всією душею хочемо мирного врегулювання цього конфлікту, зробити так, щоб знову запанував мир та спокій. Думаю, що Ви також зацікавлені у цьому», - підкреслила вона, звертаючись до В.ПУТІНА.