Тимошенко: для створення коаліції є, мінімум, 10 днів
20:17, 02 жовтня 2008Політика
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"Не можна допустити хаосу в країні"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що для створення коаліції є ще, мінімум, 10 днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ в Москві.
«Я майже упевнена, що завтра, за Конституцією і за законами України, не останній день (для створення коаліції – УНІАН). Т. е. у нас є ще, як мінімум, 10 днів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона підкреслила, що необхідно спробувати докласти всіх зусиль, щоб не допустити хаосу в країні, пов`язаного з достроковими виборами.
«Я упевнена, що ми зможемо знайти взаєморозуміння», - підкреслила прем`єр і лідер БЮТ.
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