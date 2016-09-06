Яким був початок роботи Ради після літньої перерви (фоторепортаж)

На початку засідання президент України Петро Порошенко виступив перед народними депутатами з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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Також парламент під час сьогоднішнього засідання дав згоду на затримання та арешт скандального судді Миколи Чауса, якого викрили у хабарництві ще на початку серпня цього року, однак через наявність суддівського імунітету тоді затримати його не вдалося. Наразі місце знаходження Чауса невідоме, однак у САП заявляють, що він ховається в окупованому Криму.