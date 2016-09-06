Прокуратура Криму відкрила справи за фактом поміщення Умерова до психіатричної лікарні

Як повідомили в прес-службі прокуратури АР Крим, за результатами опрацювання та аналізу інформації Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб установлено, що постановою так званого Київського районного суду м. Сімферополя Умерова протиправно поміщено до психіатричної лікарні.

«Вказану постанову винесено суддею, яка розуміючи, що територія півострову Крим є територією України, на яку відповідно до закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» поширюються дія Конституції та законів України, погодилася на призначення себе до незаконно утвореного Київського районного суду м. Сімферополя АР Крим, та будучи головуючою у судовому засіданні, самовільно присвоївши владні повноваження, постановила рішення про протиправне поміщення до психіатричного закладу для проведення нібито стаціонарної судово-психіатричної експертизи Ільмі Умерова», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСтан Умерова важкий, МЗС України вимагає від Росії його негайного звільнення

За вказаним фактом прокуратурою АР Крим розпочато досудове розслідування двох кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 151 Кримінального кодексу України (незаконне поміщення в психіатричний заклад) та ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень). Санкція ч. 1 ст. 151 КК України передбачає покарання на строк до 3 років позбавлення волі, ч. 1 ст. 353 КК України – до 4 років позбавлення волі.

Матеріали кримінальних проваджень надіслано до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і "швидка" забрала його до лікарні.

16 серпня співробітники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.