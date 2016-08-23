Адвокат затриманого у Криму "диверсанта" Панова не може добитися з ним зустрічі в СІЗО - брат

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив брат Панова Ігор Котелянець.

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«Зараз є адвокат на території Криму, який намагається ще з початку минулого тижня достукатись та отримати доступ до Жені. Доступу немає. Він не надається. Нам кажуть про те, що там є вже адвокат. Звичайно, ми розуміємо, що це липовий адвокат, у якого є своє завдання. Ні про який захист там мова не йде. Я дуже сподіваюсь, що найближчим часом нам вдасться дістатись до Жені і будуть хоча б припинені тортури, бо ми бачимо, що над ним там знущаються та продовжують знущатись», - сказав він.

Котелянець також зауважив, що досі жодної офіційної інформації, яким чином Панов потрапив на територію Криму, немає. «Все, що лунає зараз від експертів та офіційних органів, за непідтвердженою інформацією… Абсолютно точно, і це є фактом, що у Жені немає жодних зв’язків з Кримом. Вся його громадська діяльність була спрямована на допомогу військовим АТО… Одразу після того, як стало відомо, що Женю затримали в Криму, ми подали заяву про зникнення. Слідчі не виходять на зв’язок. Адвокат в Україні намагається достукатись до українського слідчого, і це йому не вдається… Жодної співпраці чи обміну інформацією немає», - наголосив брат Панова.

У свою чергу координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомила, що вдалося встановити, що Панов перебуває в СІЗО Сімферополя.

«Це головне СІЗО, де знаходяться майже всі затримані. Є підтвердження, що він знаходиться там. Також відомо, що дуже часто і регулярно його вивозять до різних будівель: або Міністерства внутрішніх справ РФ, або ФСБ РФ для так званих слідчих дій… Ми вважаємо, що дії РФ є незаконними. Недопуск адвоката до затриманого чітко свідчить про те, що вже не перший раз порушуються норми міжнародного права», - наголосила вона.

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Скрипник також повідомила, що Кримська правозахисна група подала заяву до прокуратури АР Крим. «Нами була подана заява до прокуратури АР Крим, яка знаходиться зараз у Києві… Нам відповіли, що на сьогодні вирішується процесуальне питання… Заява наша була щодо злочину – незаконне позбавлення волі на території АР Крим, а родичи Євгена подавали заяву щодо зникнення. Тому зараз вирішують у прокуратурі, чи об’єднувати ці справи», - додала вона.

Водночас представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига додав, що зараз вирішується питання щодо організації відвідання Панова та інших затриманих у Криму. За словами Чаплиги, така зустріч повинна відбутись якомога швидше, аби перевірити інформацію, чи були застосовані тортури щодо затриманих з боку спецслужб РФ.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення».

Українська поліція, в свою чергу, відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.