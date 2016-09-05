Олланд анонсує найближчими тижнями зустріч у "нормандському" форматі

12:59, 05 вересня 2016
Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що чотиристоронні переговори в "нормандському форматі" можуть відбутися в найближчі тижні.

REUTERS

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Ми домовилися організувати в найближчі тижні саміт між Німеччиною, Францією, Росією і Україною», - заявив він.

За словами французького президента, необхідно продовжити мінський процес врегулювання ситуації на Донбасі і з'ясувати поточні невизначеності.

"В тому числі реалізувати особливий статус (Донбасу – УНІАН), визначити положення у сфері безпеки і усунути відсутність довіри між сторонами", - вважає Олланд.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що останні події в Криму, коли ФСБ Росії звинуватила українську розвідку в нібито підготовці терактів на півострові, є підставою для відмови від зустрічі в "нормандському форматі" в Китаї.

24 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що його переговори з президентом Франції і канцлером Німеччини дають надію на відновлення найближчим часом "нормандського формату".

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