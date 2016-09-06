У Порошенка задоволені: на саміті G20 Україна отримала, що хотіла

Про це він заявив у радіопрограмі "Донбас. Реалії", йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Це велике досягнення президента України, української дипломатії, бо саме перед самітом, а ми знали що буде винесено питання по Україні, ми провели досить інтенсивну дипломатичну артпідготовку для того, щоб це питання було обговорено і обговорювалося у потрібному для нас руслі", - зазначив Єлісєєв.

За словами дипломата, глава держави провів інтенсивні консультації з низкою лідерів країн G20, зокрема, телефонні конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом, були контакти з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, віце-президентом США Джоном Байденом, прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, президентом Європейської ради Дональдом Туском.

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"Крім того, безпосередньо перед самітом за дорученням Петра Порошенка спеціальний посланник президента відвідав Берлін. Відбулися результативні переговори у тристоронньому форматі з німцями та французами, де було узгоджено спільну лінію, де ми (Україна) виклали наше бачення того, які питання необхідно порушити. Більше того, ми передали списки тих полонених, які зараз утримуються як на Донбасі, так і є політичними заручниками у Росії", - повідомив заступник глави АП.

На переконання Єлісєєва, саме завдяки проведеній роботі Україні вдалося отримати очікуваних результатів.

"Ми досягли головної мети - за нашої спиною ніякі питання щодо України не вирішувалися, без нашої згоди. По-друге - дуже важливо, що все ж так, як неодноразово і заявляв президент України - ми повернулися до "нормандського" формату на рівні лідерів. Про це свідчить нещодавня заява президента Путіна про те, що він погодився вийти на "нормандський" формат на рівні лідерів", - констатував він.

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"Ми вітаємо ці результати і вдячні нашим партнерам - Сполученим Штатам, канцлеру Німеччини, президенту Франції за ту підтримку, яку ми отримали", - додав Єлісєєв.

Водночас він зазначив, що робота у "нормандському" форматі ніколи не припинялася, адже він полягає не лише у зустрічі глав держав та урядів, але містить у собі і роботу експертів із безпекових та військових питань, а також роботу на рівні дипломатичних радників відповідних лідерів.