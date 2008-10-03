Тимошенко буде дружити з Росією краще, ніж Богдан Хмельницький?

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ вважає, що вчорашній візит прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви став приниженням гідності України.

Про це йдеться у його коментарі, переданому УНІАН прес-службою Президента.

“Попри те, що майже усю осінь прем`єр-міністр готувала Україну до свого тріумфу, її очікував прийом, який характеризується трохи по-іншому – і свідками цього стали всі телеглядачі вчорашніх випусків новин. Ми побачили, що російські керівники демонстративно не приховували свого зверхнього ставлення до представника сусідньої держави”, – заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

У зв’язку з цим він задається низкою питань: “Чому Юлія Володимирівна, яка дуже хворобливо реагує на будь-яку критику всередині країни, терпіла подібне ставлення до себе з боку своїх партнерів із сусідньої держави? Які інтереси стоять за цим? Чи варті вони були того, щоб терпіти подібне ставлення? У зв`язку з цим виникає п`ять питань до прем`єр-міністра”.

Перше, конкретизував А.КИСЛИНСЬКИЙ, стосується того, чи правда, що першим питанням у порядку денному зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з російським керівництвом були скарги на Партію регіонів, яка, на її думку, не дотрималася слова і не пішла на юридичне оформлення коаліції. “Вочевидь, український прем`єр-міністр намагалася вмовити своїх нових покровителів примусити Віктора ЯНУКОВИЧА все ж таки створити з нею нову коаліцію, оскільки саме в ЯНУКОВИЧУ вона вбачає проблему, тому що, за її словами, Блок Литвина і КПУ підтверджують свої домовленості вступити в нову коаліцію з Партією регіонів і БЮТ”, – зазначив представник Секретаріату.

Друге питання до прем’єра сформульоване так: “Чи правда, що Ю.ТИМОШЕНКО гарантувала, що продовжуватиме боротися усіма можливими і неможливими способами з Віктором ЮЩЕНКОМ та запевнила, що у разі її обрання Президентом України усі проблемні питання двосторонніх відносин, на які вкаже Москва, будуть автоматично вирішені”. Більше того, вважає А.КИСЛИНСЬКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що буде краще виконувати домовленості з Росією, аніж будь-хто з українських політиків. “І навіть краще, аніж Богдан Хмельницький”, – підкреслив заступник глави Секретаріату.

Третє питання від А.КИСЛИНСЬКОГО стосується побоювання за долю газотранспортної системи України. “Чи правда, що на зустрічі йшлося про вироблення схеми безперешкодного доступу російських компаній, передусім «Газпрому», до стратегічних активів України. Зокрема, вже сформовано так звану експертну групу, яка має відпрацювати механізм переходу під контроль Москви газотранспортної системи України. Головна умова, яка ставиться перед цією групою, – щоб механізм, який вона розроблятиме, ні в якому разі не «кидав тінь» особисто на Ю.ТИМОШЕНКО. Обговорювалися різні варіанти. Наприклад, як передати газотранспортну систему як варіант застави під кредити НАК «Нафтогаз України» чи через його банкрутство”, – зазначив він.

Наступним – четвертим, – що хоче з’ясувати А.КИСЛИНСЬКИЙ, є те, “чи правда, що Ю.ТИМОШЕНКО запевнила російську сторону, що БЮТ за жодних умов не виступить із засудженням дій Росії на території Грузії попри видані гарантії партнерам по коаліції”.

І нарешті, п`яте: “Чи правда, що окремо Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що спільні голосування БЮТ і НУ-НС 2 жовтня є виключно тактичним кроком для перекладання відповідальності за позачергові вибори виключно на Президента України, що насправді ніяких домовленостей по створенню коаліції дотримано не буде, і БЮТ вже готується у разі нестворення коаліції з Партією регіонів до позачергових виборів?” – запитує А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що Секретаріат Президента очікує, що відповіді на поставлені запитання будуть отримані найближчим чином.

“На жаль, не виключено, що в черговий раз замість змістовної відповіді по суті ми отримаємо черговий нервовий сміх та звинувачення в якихось провокаціях. Але, як це вже відбувалося і раніше, розвиток ситуації вкаже нам на те, що саме приховує Ю.ТИМОШЕНКО від своїх виборців, і наскільки вона є щирою та відвертою з українським народом”, – підсумував заступник глави Секретаріату.