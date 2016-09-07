У Раді поскаржилися на відсутність Лещенка, нардеп запевнив, що перебуває у Тбілісі офіційно (фото)

Про це під час засідання Верховної Ради повідомив нардеп від "Народного фронту" Павло Пинзеник, передає ТСН.

Також Пинзеник показав фото з літака, у якому побачили Лещенка. Знімок він отримав від знайомих, які летіли тим самим рейсом.

Нардеп зауважив, що Лещенко не оформлював відрядження та не пояснив своєї відсутності на засіданні ВР.

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"Взагалі в цій інформації немає нічого поганого. Погано лише в тому аспекті, що Сергія Лещенка немає в залі під час пленарного засідання. Наскільки мені відомо, він не перебуває у відрядженні, а це є пряме порушення депутатської дисципліни. Тому не так важливо, в Тбілісі чи не в Тбілісі, а важливо, що його немає на роботі. Хай би нардеп пояснив, чому його немає на місці у робочий час", - сказав Пинзеник.

На сайті Верховної Ради нардеп Сергій Лещенко зазначається відсутнім на ранковому засіданні 7 вересня.

У свою чергу Лещенко заявив ТСН, що у Тбілісі він відвідає конференцію, організатором якої виступив Центр міжнародного лідерства і досліджень економічної політики Інституту Маккейна в Грузії.

Крім того, Лещенко зауважив, що зустрінеться з генсеком НАТО, який перебуває у Грузії з дводенним візитом.

"У Тбілісі на конференції Інституту МакКейна. У другій половині дня зустрічаюсь з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом. Свою відсутність у Раді оформив офіційно", - повідомив нардеп.

Раніше УНІАН повідомляв, що Лещенко став власником елітної нерухомості на вулиці Франка за 7,5 млн грн.