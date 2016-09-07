Найєма відкликали з посади заступника голови фракції БПП

14:08, 07 вересня 2016
Політика
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Народного депутата України Мустафу Найєма відкликали з посади заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка».

Найем / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Згідно з протоколом засідання фракції від 7 липня, сказав Парубій, "повідомляю про відкликання з посади заступника голови депутатської фракції партії БПП народного депутата України Мустафи Найєма".

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