У БПП кажуть, що матеріали InformNapalm мають підштовхнути ПАРЄ до обмеження повноважень делегації РФ

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Робота групи InformNapalm з ідентифікації російського новітнього озброєння на Донбасі та підготовлена ними база даних стане базовою для делегатів від України в ході сесії ПАРЕ з 10 по 14 жовтня. Матеріал будемо максимально доводити до міжнародного товариства. Сподіваюсь, що він допоможе прийняти делегатам ПАРЄ адекватне рішення по резолюції ПАРЄ щодо обмеження повноважень російської делегації", – зауважила парламентар.

Фріз зазначила, що переклад матеріалу буде спрямовано також до посольств США та країн ЄС.

На думку депутата, група InformNapalm зробила "без перебільшення вагомий внесок у боротьбу з агресором".

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Міжнародне співтовариство InformNapalm в ході моніторингу і аналізу відкритих джерел інформації (аналіз супутникових знімків, відео випадкових свідків, особисті фото з профілів найманців і кадрових російських військовослужбовців у соцмережах) провело ідентифікацію понад 30 типів озброєння і спецтехніки ВС РФ на Донбасі.

Велика частина техніки є порівняно новими зразками, які надійшли на озброєння ЗС РФ в період з 2004 по 2015 рік. Фіксація наданих у звіті озброєнь і техніки прямо вказує на російський слід їх виникнення в окупованих районах Луганської та Донецької області. У звіт включені виключно підтверджені дані, в базу не вносилися зразки озброєнь, про які повідомлялося розвідувальними структурами України без фото або відео підтверджень.