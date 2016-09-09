У Рівненській облраді обрали третього голову за рік

Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру 8 вересня в ході таємного голосування проголосували 35 депутатів, «проти» не було нікого, утрималися 7 депутатів. У голосуванні взяли участь 44 депутати. 2 бюлетені виявилися недійсними.

Кандидатура Драганчука була єдиною, внесеною до бюлетеня для таємного голосування.

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У попередньому порядку денному сесійного засідання питання обрання голови ради планувалося розглянути в кінці дня, але за наполяганням ряду депутатів його вирішили розглянути першим.

Новообраний голова ради закликав депутатів до об’єднання зусиль для вирішення нагальних потреб регіону.

«Прикро констатувати, але обласна рада не стала тим органом, який міг би консолідувати навколо себе політичні сили. У багатьох моментах нас переслідували сварки, конфлікти. За цей рік у нас змінилося двоє голів. Рівненська обласна рада, на жаль, «прославилася» на всю Україну. Виникає запитання: можливо нам достатньо цих скандалів, можливо нам уже треба працювати, об'єднавшись разом? Потрібно, щоб ми об’єдналися і приступили до конструктивної роботи. Від нас цього чекають виборці», - зазначив Драганчук.

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Як пише видання Begemot, за нове керівництво облради проголосували депутати з БПП, ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода».

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків Рівненської облради Юрій Благодир у коментарі виданню Begemot зазначив, що обласні депутати нарешті змогли поступитися особистими амбіціями і прийняти рішення, яке дозволить розпочати активну роботу головного представницького органу Рівненщини.

«Формула, яка склалася в Рівненській обласній раді, дає надію на стабільну більшість прагматично налаштованих депутатів. Мінімум політики, максимум конкретних справ», - констатував Благодир.

Це вже третій голова Рівненської обласної ради за неповний рік каденції представницького органу.

Як повідомляв УНІАН, першим був обраний представник Радикальної партії Володимир Ковальчук.

Однак, незабаром депутатський корпус висловив йому недовіру і проголосував за призначення представника БПП Олександра Корнійчука.

У свою чергу, Володимир Ковальчук оскаржив дане рішення в суді.

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17 червня було прийнято рішення, що питання обрання голови Рівненської облради вирішуватиметься на наступній сесії.

В цей день у сесійній залі Рівненської облради відбулася бійка між прихильниками двох голів облради Володимира Ковальчука і Олександра Корнійчука. Потім почалися переговори між лідерами фракцій і самими претендентами на посаду, за результатами яких Корнійчук і Ковальчук озвучили заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

До 8 вересня посаду голови Рівненської облради була вакантною, його обов'язки виконував перший заступник голови ради Микола Драганчук.