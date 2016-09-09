Муженко про нову "пришиту" справу Кремля: "собаки гавкають", а Україна й ЗСУ стають сильнішими

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

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"Собаки гавкають", а Україна і її Збройні Сили стають сильнішими. Чергова кримінальна справа відкрита путінською Росією проти мене, надає нові сили у боротьбі з агресором. Служу українському народу!", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Слідчому комітеті РФ повідомили про порушення чергової кримінальної справи проти військового керівництва України за нібито "геноцид" російськомовних осіб на території так званої "ДНР".

Нагадаємо, 24 серпня у CK РФ вже заявляли про порушення кримінальної справи проти військового керівництва України за нібито порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з окупованим Росією Донбасом.