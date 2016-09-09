Президент Чехії вважає, що Крим не можна повернути Україні - The New York Times

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, передає The New York Times.

"Анексія означає порушення міжнародних угод і, безсумнівно, угоди, що гарантують територіальну цілісність України, були порушені. З іншого боку, я згоден, що (радянський лідер - Ред.) Хрущов зробив неприпустиму дурість, й світові політики визнають сьогодні, що Крим не можна повернути Україні", - сказав Земан, не називаючи імені таких політиків.

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Видання зазначає, що Земан неодноразово виступав проти санкцій ЄС і регулярно притримується проросійської позиції. Крім того, він був єдиним західним лідером, який у 2015 році приїхав до Москви у річницю завершення Другої світової війни.

Раніше президент Чехії Мілош Земан заявляв, що не відкидає свого нового візиту до Росії вже цього чи наступного року.