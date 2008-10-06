Литвин досі чекає реакції на свої пропозиції

До фракції Блоку Литвина не надходило інформації щодо завтрашніх консультацій у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив лідер фракції Володимир ЛИТВИН.

За його словами, ні через апарат Верховної Ради, ні через фракцію запрошення на такі консультації не надходило.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що його політична сила не бере участі у жодних переговорах щодо створення коаліції. Він нагадав, що ще минулого тижня фракція Блоку Литвина виклала своє бачення того, що необхідно робити парламенту в першу чергу, і розіслала це всім політичним силам.

«Однак жодної реакції ми не отримали», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Президент заявив, що має намір 7 жовтня провести консультації щодо розпуску Верховної Ради, якщо не буде створено нової коаліції. Відповідно до Конституції, у них мають брати участь лідери усіх фракцій парламенту.