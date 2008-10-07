Ще двоє депутатів залишили зустріч фракції НУ-НС із Ющенком
09:42, 07 жовтня 2008Політика
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Омельченко пояснив свій крок
|Олександр Омельченко
Як передає кореспондент УНІАН, О.ОМЕЛЬЧЕНКО пояснив свій крок тим, що уперше за 17 років незалежності народного депутата (йдеться про Давида ЖВАНІЮ) без пояснення причин не було допущено в офіс Президента.
«Я не можу відповісти, чи було це зроблено з відома голови секретаріату Віктора БАЛОГИ, чи без відома – теж не можу відповісти», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.
Сам Д.ЖВАНІЯ повідомив журналістам, що учора пізно ввечері він отримав виклик до Генеральної прокуратури на 10.00 годину. Він нагадав, що раніше зустріч у Президента планувалася саме на 10.00.
«Ось така подвійна перестраховка», – сказав Д.ЖВАНІЯ.
Як повідомляв УНІАН , Д.ЖВАНІЮ сьогодні не пустили на зустріч фракції НУ-НС із Президентом.
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