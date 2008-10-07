Ще двоє депутатів залишили зустріч фракції НУ-НС із Ющенком

Ще двоє депутатів Народної Самооборони – Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Олесь ДОНІЙ – залишили зустріч фракції “Наша Україна – Народна самооборона” із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ОМЕЛЬЧЕНКО пояснив свій крок тим, що уперше за 17 років незалежності народного депутата (йдеться про Давида ЖВАНІЮ) без пояснення причин не було допущено в офіс Президента.

«Я не можу відповісти, чи було це зроблено з відома голови секретаріату Віктора БАЛОГИ, чи без відома – теж не можу відповісти», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Сам Д.ЖВАНІЯ повідомив журналістам, що учора пізно ввечері він отримав виклик до Генеральної прокуратури на 10.00 годину. Він нагадав, що раніше зустріч у Президента планувалася саме на 10.00.

«Ось така подвійна перестраховка», – сказав Д.ЖВАНІЯ.

Як повідомляв УНІАН , Д.ЖВАНІЮ сьогодні не пустили на зустріч фракції НУ-НС із Президентом.