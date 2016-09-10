Чубаров: Україна повинна вимагати визнання нелегітимною всієї Держдуми РФ

Про це заявив народний депутат Рефат Чубаров, передає 112 Україна.

Він нагадав, що ОБСЄ відреагувала тим, що не надіслала наглядачів саме на територію автономної республіки Крим та місто Севастополь. Також висловився парламент України, прийнявши відповідну заяву. А МЗС прийняло рішення щодо неможливості проведення виборів.

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"Тепер, мені здається, нам потрібно трохи перенаправити наші вимоги. Вимагати не тільки щоб ті, хто начебто буде обраний на незаконних виборах в Криму, не були легітимними. Потрібно вимагати й на повною мірою серйозній підставі нелегітимності всієї Держдуми РФ. Вона дійсно нелегітимна, оскільки буде сформована на голосуванні деякої частини українських громадян", - заявив він.

"Україна повинна почати лінію на те, щоб ставити під сумнів легітимність новообраної Держдуми РФ і не йти від цієї теми", - пояснив Чубаров.

Раніше Міністерство закордонних справ назвало умови, при яких можливе проведення виборів у Державну думу РФ в російських дипломатичних установах на території України.