Ющенко побажав Путіну успіхів у його відповідальній діяльності

Президент України Віктор Ющенко привітав прем’єр-міністра РФ Володимира Путіна з днем народження. Текст вітання розміщений на офіційному сайті Президента.

"Шановний Володимире Володимировичу!

Прийміть мої поздоровлення з нагоди Вашого дня народження.

Сподіваюся, що попри різні підходи до окремих питань міжнародної політики та загальної безпеки, спільними зусиллями нам вдасться забезпечити найповніше використання потенціалу історично дружніх взаємовигідних та рівноправних відносин на благо наших держав та народів.

Бажаю Вам міцного здоров`я та успіхів у Вашій відповідальній діяльності.

З повагою, Віктор ЮЩЕНКО"