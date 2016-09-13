"Асамблея пустих балачок": Геращенко розповіла, як президент ПАРЄ щомісяця їздить до Москви з проханнями про діалог

Про це Геращенко на писала у Facebook.

"Якщо ПАРЄ визнає повноваження нелегітимної делегації Держдуми, якщо ПАРЄ наплює на свої ж принципи і дозволить повернутися делегації країни, яка не виконала жодної резолюції ПАРЄ і чхати хотіла на всі норми міжнародного права, якщо ПАРЄ сама себе так зневажить - українській делегації (та й делегаціям інших країн, що усвідомлюють деградацію такої організації) варто розглянути можливість про призупинення своєї участі в "асамблеї пустих балачок", резолюції якої можна не виконувати, бо вона сама це спокійнісінько допускає, а президент Аграмунт ще й щомісяця їздить до Москви з проханнями про діалог", - написала Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, делегація РФ досі перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді чинність санкцій проти російської делегації декілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.

22 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи та у ПАРЄ триває боротьба за можливе відновлення повноважень російської делегації. За його словами, жовтнева сесія Асамблеї в цьому плані буде дуже важкою.