У ПАРЄ є група людей, які хочуть зняти санкції з Росії та повернути її до зали засідань - посол

Про це заявив представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"В Парламентській асамблеї Ради Європи відбуваються, скажу дипломатично, дуже непрості і, на нашу думку, дуже неконструктивні процеси", - зауважив він.

"Їхня мета – повернення російської делегації до зали ПАРЄ без виконання нею умов резолюцій, які сама ж асамблея і ухвалювала", - наголосив Кулеба.

За його словами, в ПАРЄ "є група людей, які хочуть повернути Росію до зали ПАРЄ за будь-яку ціну".

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"Чи мають вони достатню кількість голосів, щоб це зробити? Ось це вже інше питання. І осінь буде надзвичайно напруженою в цьому плані. Про повернення росіян у жовтні не йдеться, але саме жовтнева сесія асамблеї продемонструє, наскільки реальними є шанси повернення росіян до ПАРЄ в січні 2017 року", - наголосив посол України в Раді Європи.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар’єв заявляв, що у Парламентській асамблеї Ради Європи розпочалася серйозна робота російських лобістів.