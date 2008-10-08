У СБУ вгамували запал Портнова: а кримінальна справа ще розслідується

Розповсюджена деякими ЗМІ інформація про те, що Шевченківський районний суд Києва нібито задовольнив позов народного депутата Андрія ПОРТНОВА до СБУ, не відповідає дійсності, оскільки рішення суду не вступило в законну силу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Представником СБУ у встановлений законом термін буде подано апеляційну скаргу і надано додаткові матеріали по суті справи для прийняття судом об’єктивного рішення, йдеться у повідомленні.

СБУ підтверджує, що стосовно фактів хабарництва (зокрема, щодо хабара у розмірі близько 150 тисяч доларів США) у період, коли у Фонді держмайна України перебував А.ПОРТНОВ, розслідується кримінальна справа, оскільки корупційні злочини є особливо небезпечними для суспільства.

В СБУ наголосли, що будь-який тиск не вплине на законність розслідування справи, на відворотність покарання та подальшу публічну позицію СБУ стосовно корупціонерів у органах державної влади.

Як повідомлялось, сьогодні, 8 жовтня, прес-служба БЮТ з посиланням на адвоката А.ПОРТНОВА Володимира МАКАРА повідомила, що Шевченківський райсуд Києва задовольнив позов народного депутата України від БЮТ А.ПОРТНОВА до Служби безпеки України, визнавши інформацію, поширену СБУ щодо А.ПОРТНОВА, недостовірною та наклепницькою.

У прес-службі БЮТ нагадали, що у травні цього року під час висунення кандидатури А.ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна Служба безпеки України звинуватила його у причетності до ряду незаконних дій.