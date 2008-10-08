Портнов відігрався за наклеп на «клоунах» із СБУ

Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов народного депутата України від БЮТ Андрія ПОРТНОВА до Служби безпеки України, визнавши інформацію, поширену СБУ щодо А.ПОРТНОВА, недостовірною та наклепницькою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це поінформував адвокат А.ПОРТНОВА Володимир МАКАР.

Прес-служба нагадує, що у травні цього року під час висунення кандидатури А.ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна Служба безпеки України звинуватила його у причетності до ряду незаконних дій.

Суд у повному обсязі задовольнив вимоги А.ПОРТНОВА, визнавши інформацію, поширену СБУ, неправдивою та такою, що не відповідає дійсності. Також суд зобов’язав СБУ спростувати наклепницьку інформацію.

«Служба безпеки України вже давно у суспільства не асоціюється з правоохоронним органом, а керівництво СБУ останнім часом перетворилося на політичних клоунів», - заявив А.ПОРТНОВ.