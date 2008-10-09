Плющ думає, що Тимошенко в крісло «любими нігтями» вчепиться

Народний депутат України Іван ПЛЮЩ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) не виключає, що БЮТ робитиме все для того, щоб позачергові вибори до Верховної Ради України не відбулися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам.

За словами депутата, про це свідчать заяви деяких представників БЮТ стосовно того, що вони ще визначатимуться, чи підтримувати дострокові вибори. «Я прогнозую, що Юлії Володимирівні (ТИМОШЕНКО - УНІАН) не просто йти з того кабінету. Вона буде чіплятися любими нігтями», - сказав він.

Говорячи про доцільність проведення позачергових виборів, І.ПЛЮЩ зазначив, що Президент скористався правом щодо розпуску парламенту у разі нестворення коаліції, яке передбачене Конституцією України.

Депутат також додав, що підтримує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у тому, що політична воля народу не може бути змінена створенням інших конфігурацій коаліції.