Тимошенко «дуже погано себе почуває» (уточнена)

Причиною відсутності прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО останнім часом на публіці є її хвороба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Юлія Володимирівна дуже погано себе почуває», - сказав він.

Водночас А.ПОРТНОВ запевнив, що вже найближчим часом прем’єр-міністр з’явиться на публіці.

Як передає Ліга , А.Портнов уточнив, що настрій у Ю.Тимошенко прекрасний. "Вона обов`язково з`явиться в ЗМІ самим найближчим часом. Вона ж не Брежнєв", - сказав він.

А.Портнов також підтвердив інформацію про те, що сьогодні на засіданні фракції БЮТ, запланованому на 19:30, обговорюватиметься питання про те, чи варто Ю.Тимошенко подавати у відставку з поста Прем`єр-міністра України.