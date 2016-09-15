"Жодних змін через Україну": у НАТО розповіли, які канали залишаються відкритими для діалогу з РФ

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Північноатлантичного альянсу Кармен Ромеро, текст якого поширений в четвер у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

«У рамках нашого тривалого діалогу з Росією заступник генерального секретаря НАТО посол Александр Вершбоу зустрівся сьогодні з послом Російської Федерації Олександром Грушко. Відповідно до порядку денного останнього засідання Ради НАТО - Росія (СНР) на рівні послів, яке відбулося 13 липня цього року, вони обговорили шляхи підвищення прозорості і зниження ризику», - повідомила прес-секретар.

За її словами, посол Вершбоу «вітає виявлену Росією зацікавленість у прозорості та зменшення ризиків».

При цьому Ромеро зазначила, що Альянс у цьому питанні має тверді і давні зобов'язання.

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«Він поінформував посла Грушка, що союзники уважно розглянули пропозиції, представлені Росією на останньому засіданні СНР. Заступник Генерального секретаря підтвердив, що НАТО готове продовжувати наш діалог, згідно з рішеннями, прийнятими на Варшавському саміті. Ніяких змін в політиці НАТО щодо Росії. Наше практичне співробітництво залишається призупиненим після агресивних дій Росії проти України. У той же час ми вирішили зберегти канали політичного діалогу відкритими», - нагадала позицію Альянсу прес-секретар.

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За її словами, НАТО залишається відкритим для використання військової зв'язку з метою вирішення «критично важливих проблем, з якими ми стикаємося».

«Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг сподівається в найближчому майбутньому обговорити ці питання та подальші кроки з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим», - зазначила прес-секретар Альянсу.