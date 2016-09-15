Луценко: у Харкові "в спокійному руслі" проходять 120 обшуків, головне місце – міськрада

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні близько 150 співробітників ГПУ та СБУ проводять санкціоновані київськими судами обшуки, приблизно 120 обшуків на території помешкань місця проживання осіб, які підозрюються в створенні злочинної організації, і які розкрадали землі в особливо великих розмірах, а також у місці юридичних осіб, де зареєстровані житлово-будівельні кооперативи», - заявив він.

«На цей момент ніяких проблем в обшуках немає. Все йде законно, все йде в спокійному руслі. Головне місце обшуку - Харківська міська рада», - додав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові з самого ранку тривають обшуки у приміщеннях, які належать міському голові Геннадію Кернесу та матері народного депутата України Михайла Добкіна.

Луценко пояснив, що «обшуки відбуваються у зв'язку з кримінальною справою щодо організації схеми з розкрадання 654 га землі Харкова на суму 4 млрд грн».