У ГПУ розкрили деталі схеми з розкрадання сотень гектарів землі Харкова, у ній фігурують Кернес та Добкін

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в Києві Луценко заявив, що ГПУ здійснює розслідування в кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації, зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 191 та 364 ККУ.

Читайте такожУ Авакова не виключають, що обшуки у Кернеса не останні

"Службові особи Харківської міської ради, починаючи з 2008 року, зловживаючи службовим становищем шляхом залученням невстановлених на даний час державних реєстраторів Департаменту реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міськради, у порушення вимог статті 41 Земельного кодексу України, ч.1 статті 134 Житлового кодексу України… протягом 2008-2010 років сприяли реєстрації створення 63 житлово-будівельних кооперативів, засновниками яких були близькі родичі та наближені до них особи. Все це відбувалося за участі підлеглих посадових осіб Харківської міськради начальники департаментів та управлінь, які забезпечили надання позитивних висновків щодо можливості відчуження земельних ділянок", - додав Луценко.

"В подальшому вони незаконно заволоділи земельними ділянками, загальною площею 653 гектари в межах міської смуги Харкова, що належали територіальній громаді міста Харкова. Загальна балансова вартість земель – понад 4 млрд грн, ринкова вартість - у кілька разів більша", - заявив генпрокурор.

"Головою і секретарем Харківської міськради протягом вищезазначеного періоду були Михайло Добкін та Генадій Кернес", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, У Харкові з ранку проводилися обшуки у приміщеннях, які належать Кернесу та матері Добкіна.

"Обшуки відбуваються у зв'язку з кримінальною справою щодо організації схеми з розкрадання 654 га землі Харкова на суму 4 млрд грн", - пояснив Луценко.