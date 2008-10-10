Тимошенко не піде у відставку, поки не буде нової коаліції

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО запевняє, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру йти у відставку до моменту формування нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами І.КИРИЛЕНКА, як тільки буде сформована нова коаліція, прем’єр-міністр піде у відставку.

«Якщо вона сьогодні буде сформована, то негайно прем’єр буде у відставці», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він наголосив, що вчорашнє голосування показало, що у Верховній Раді вже є потенціальна коаліція.

Лідер фракції БЮТ також зазначив, що до часу формування нової коаліції добровільно йти у відставку з боку прем’єр-міністра було б безвідповідально. «До того це буде безвідповідальний крок. Єдиний легітимний орган, який може хоч якось впливати, – давайте і його паралізуємо? Це дуже серйозні іграшки», - сказав І.КИРИЛЕНКО.