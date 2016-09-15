Адвокат розповів, що слідчі хотіли знайти у будинку Добкіна в Харкові

Про це в коментарі УНІАН сказав адвокат Добкіна Олександр Гунченко.

«Це правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які виділялися у певний час певним людям. У тому числі й на домоволодіння, де проживає Михайло Маркович», - сказав Гунченко.

Читайте такожУ ГПУ розкрили деталі схеми з розкрадання сотень гектарів землі Харкова, у ній фігурують Кернес та Добкін

Він зазначив, що обшуку у помешканні Добкіна не було, тому що слідчі не надали відповідних документів, які б дозволяли проводити слідчі дії у будинку народного депутата України.

«Є спеціальна процедура, яка дотримана не була», - звернув увагу адвокат.

За словами Гунченка, Добкін добровільно надав слідчим документи, які вони шукали.

Він підкреслив, що на цей час ані Добкіну, ані меру Харкова Геннадію Кернесу не оголошували ніякої підозри у злочині.

«На даний момент ані обвинувачення, ані підозра у цьому кримінальному провадженні нікому не оголошувалася», - підкреслив Гунченко.

Гунченко також спростував інформацію, що під час обшуку в готелі «Національ», де живе Кернес, хтось чинив опір.

«У мене немає інформації, що хтось із фігурантів вчинив опір. За результатами проведення обшуку у Харківського міського голови, за місцем його проживання у готелі «Національ», опору ніхто не чинив. Підрозділ «Альфа» був присутнім, але не використовувався», - сказав Гунченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, у Харкові співробітники СБУ та ГПУ розпочали низку обшуків, в тому числі у Кернеса. Посадовців Харківської міськради підозрюють у незаконному виділенні землі.