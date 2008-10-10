Ющенко закликав голову ЦВК братися за вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з головою Центральної виборчої комісії Володимиром ШАПОВАЛОМ.

Як повідомили УНІАН у пре-службі Президента України, глава держави закликав Центральну виборчу комісію розпочинати роботу із забезпечення проведення позачергових виборів до Верховної Ради, призначених на 7 грудня.

Президент наголосив, що сьогодні було офіційно опубліковано указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів. Таким чином, документ набув чинності.

«Я просив би, щоб з опублікуванням указу з сьогоднішнього дня ви почали діяти так, як вимагає закон», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ШАПОВАЛ запевнив, що для ЦВК опублікування указу є важливим юридичним фактом. Саме після цього розпочинається виборчий процес.

Він також доповів главі держави про початок роботи ЦВК із підготовки до позачергових парламентських виборів.