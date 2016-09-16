Клімкін про "дорожню карту" для Донбасу: її потрібно затвердити у "нормандському форматі" з чіткими вимогами до РФ

Про це Клімкін сказав у Лісабоні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Португалії Аугусту Сантушем Сілвою, яку транслював телеканал 112 Україна.

Клімкін пояснив, що під час зустрічі в рамках "нормандського формату" потрібно досягати справжніх результатів, а не просто зустрічатися. За його словами, реальним результатом може стати затвердження "дорожньої карти", у якій необхідно зафіксувати "послідовність кроків і гарантій того, що Росія буде вдаватися саме до таких кроків".

Читайте такожКлімкін відповів на пропозиції Кремля щодо "дорожньої карти" для Донбасу

"Нам потрібна "дорожня карта", яку б схвалили усі сторони у "нормандській четвірці", аби Росія не могла втекти і не виконувати свої обов'язки, як це відбувається зараз", - наголосив міністр.

При цьому він сказав, що наразі дати наступної зустрічі у "нормандському форматі" не встановлено.

Як зауважив міністр, терміни проведення наступної зустрічі треба визначити шляхом проведення дискусій.