Шкілю подобається хід думок Луценка

На сьогоднішньому засіданні фракції БЮТ не обговорювалося питання про формування виборчих списків, оскільки Блок вважає це передчасним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Андрій ШКІЛЬ (фракція БЮТ), коментуючи заяву Юрія ЛУЦЕНКА про те, що на дострокових виборах у Верховну Раду всі демократичні сили повинні об`єднатися в єдиний блок на основі БЮТ.

При цьому А.ШКІЛЬ зауважив, що ця ідея є дуже здоровою.

«Питання списків ставити передчасно… Передчасно обговорювати, хто з ким піде. Раніше потрібно вирішити питання, коли і після чого, а тоді вже говорити про списки», - сказав він.

Депутат підкреслив, що насправді навколо БЮТ планується згрупувати всі демократичні сили.