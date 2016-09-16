"Рятівне коло": МВФ надав Україні черговий транш кредиту з політичних міркувань – Transparency International

Про це він написав у своєму блозі «Чи заслуговує Україна на новий транш?», повідомляє прес-служба Transparency International Ukraine.

«Якби рішення про надання платежів формувалося на звичайних умовах надання позики, то воно було б негативним. Та політика взяла гору, й Україні дадуть ще одне «рятівне коло», – вважає Угас.

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Він додав, що Україна має «правлячу еліту, скомпрометовану корупцією», і зауважив, що уряд країни не може почуватися задоволеним. «Україна залишатиметься вразливою до корупції та захоплення влади, поки не налагодить свою економіку та не покінчить із безкарністю чиновників. Благополуччя країни залежить від інвестицій. Але наразі ані закордонні, ані національні інвестиції не потечуть до України, допоки судові інституції залишаються слабкими, а корупція є нормою», – наголосив Угас.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала кошти третього траншу кредиту у розмірі еквіваленту 1 млрд дол. в рамках програми з МВФ.