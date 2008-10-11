БЮТ вигадав механізм одночасних виборів Президента і ВР

Блок Юлії Тимошенко розробив механізми для проведення одночасних дострокових виборів парламенту і Президента України.

Про це сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО після закінчення засідання фракції БЮТ за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

“БЮТ креативними ідеями своєї юридичної служби забезпечить проведення і парламентських, і президентських виборів одночасно. Відповідні механізми ми вже розробили”, - сказав він.

Водночас В.ПИСАРЕНКО відмовився розповісти, що це за механізми. “Ми їх запустимо, коли вважатимемо, що прийшов час”, - зазначив депутат.

За словами В.ПИСАРЕНКА, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО і надалі буде наполягати на проведенні дострокових виборів до ВР, проти яких виступає більшість населення України, то БЮТ зробить усе, щоб українці надали оцінку діям Президента одночасно з діями парламенту. “Це буде найменше зло при такій ситуації”, - вважає народний депутат.

В.ПИСАРЕНКО також повідомив, що БЮТ і надалі не підтримуватиме ідею внесення змін до держбюджету на поточний рік лише у частині виділення грошей для фінансування виборчої кампанії. “Ми не дамо нашими руками ЮЩЕНКУ разом із Партією регіонів вкинути в піч 500 млн. грн. для забезпечення амбіцій Президента”, - зазначив він.