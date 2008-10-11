Чи буде сьогодні засідання ЦВК?

Поки що невідомо, чи відбудеться заплановане на сьогодні засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, зараз комісія працює в режимі наради.

Водночас у прес-службі УНІАН підтвердили присутність у будівлі Центрвиборчкому двох народних депутатів від БЮТ, але не сказали про те, що вони блокують роботу комісії.

«Єдине, що блокує роботу комісії - це ухвала суду», - наголосили у прес-службі ЦВК.

Як відомо, сьогодні в Україні мала стартувати виборча кампанія з дострокових парламентських виборів і на офіційному сайті ЦВК вже розміщено Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 7 грудня 2008 року. Згідно з цим планом, вже з сьогоднішнього дня і по 27 жовтня включно починається висунення кандидатів у народні депутати України та інші заходи щодо забезпечення проведення виборів.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив ЦВК проводити будь-які засідання, пов’язані з організацією позачергових виборів до ВР.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявила, що у зв’язку з рішенням Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії указу Президента щодо дострокових виборів виборча кампанія з сьогоднішнього дня не розпочиналась.