БЮТ готується до силового захоплення влади?

У Партії регіонів вважають, що Блок Юлії Тимошенко готується до силового захоплення влади в країні.

Про це заявив заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН в коментарі, розміщеному на офіційному сайті Партії регіонів.

«Рішення суду за позовом БЮТ про призупинення указу Президента про проведення дострокових парламентських виборів свідчить про те, що судова гілка влади фактично контролюється представниками БЮТ, а також про те, що окремі суди можуть ухвалювати необхідні для БЮТ рішення з будь-яких питань життєдіяльності країни», - вважає С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, БЮТ зараз демонструє, що вони готові до захоплення влади силовим методом з використанням судових технологій.

Також депутат-«регіонал» вважає, що подібні дії представників БЮТ становлять загрозу для суспільства і ще більш дестабілізують ситуацію в країні.

При цьому С.ЛЬОВОЧКІН нагадав про те, що Партія регіонів не є автором ідеї нинішніх дострокових парламентських виборів, і так само, як і в 2007 році, виступала проти їх проведення.

«Але ми готові брати в них (дострокових виборах) участь, аби знайти вихід з нинішньої політичної кризи», - наголосив парламентарій.

Разом з тим С.ЛЬОВОЧКІН відзначив, що сьогодні, коли фактично розпочався процес підготовки до проведення виборів, використання силового сценарію представниками провладних партій у будь-якому вигляді є неприпустимим.